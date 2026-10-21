विदेशी दुल्हन और अनोखी प्रेम कहानी; पहाड़ी रंग में रंगी थाईलैंड की मोराया बनीं उत्तराखंड की बहू
थाईलैंड की मोराया ने बागेश्वर के नवीन के साथ सात फेरे लिए। दोनों के बीच प्यार दुबई में शुरू हुआ और हल्द्वानी में उन्होंने पहाड़ी रिति-रिवाज से शादी रचाई।
प्रमोद डालाकोटी, हल्द्वानी
सात समंदर पार से आई मोहब्बत जब कुमाऊनी परंपराओं के रंग में रंगी तो हर कोई इस अनूठे मिलन को देखता रह गया। थाईलैंड की मोराया ने उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर बागेश्वर के नवीन परिहार उर्फ नब्बू के साथ सात फेरे लिए। मंगलवार को दशहरे के दिन हल्द्वानी के शीतला देवी मंदिर में दोनों विवाह बंधन में बंध गए। सिर पर मुकुट, पारंपरिक नथ, मांग टीका और मंगलसूत्र पहने मोराया कुमाऊनी दुल्हन के रूप में नजर आईं।
विदेशी दुल्हन के लिए विवाह की रस्में भले ही नई थीं, लेकिन उन्हें समझने और निभाने का उत्साह कम नहीं था। अंग्रेजी ट्रांसलेटर की मदद से मोराया ने कुमाऊनी विवाह की रस्मों को समझा और पूरे उत्साह से उनमें भाग लिया। इस खास मौके पर थाईलैंड से पहुंचे उनके भाई और भाभी ने कुमाऊनी परंपरा के अनुसार कन्यादान की रस्म निभाई।
दुबई में मिले, दोस्ती प्यार में बदली
बागेश्वर के उडल गांव निवासी नवीन परिहार बीएसएफ से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक पूरन सिंह परिहार के बेटे हैं। इंटर तक बागेश्वर में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हल्द्वानी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और रोजगार के लिए दुबई चले गए। करीब तीन साल पहले दुबई में ही उनकी मुलाकात मोराया से हुई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। नवीन पिछले तीन महीने से हल्द्वानी में रह रहे हैं।
देवलचौड़ से मंदिर तक निभाईं रस्में
नवीन की बहन बेबी धपोला हल्द्वानी के देवलचौड़ में रहती हैं। परिवार की सुविधा को देखते हुए विवाह के लिए हल्द्वानी को चुना गया। सोमवार को देवलचौड़ स्थित बहन के घर पर पारिवारिक रस्में हुईं। मंगलवार को कुमाऊनी पुरोहित ने वैदिक रीति-रिवाज से विवाह संपन्न कराया।
बागेश्वर में बहू को दिखाएंगे अपनी संस्कृति
नवीन के पिता पूरन सिंह परिहार ने बताया कि बेटे की पसंद और मोराया के साथ उसके रिश्ते से परिवार खुश है। कुछ दिक्कतों के कारण परिवार के लिए विदेश जाना संभव नहीं था, इसलिए हल्द्वानी में विवाह कराया गया। बुधवार को वह बेटे और बहू के साथ पैतृक गांव बागेश्वर जाएंगे। वहां मोराया को कुमाऊनी संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं से परिचित कराएंगे। शीतला देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष सचिन साह ने बताया कि मंदिर में पांच विवाह संपन्न हुए।
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