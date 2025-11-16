Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़violence in haldwani meat found in front of religious site stone pelting and vandalism
हल्द्वानी में धार्मिक स्थल के सामने मांस मिलने पर बवाल; पथराव तोड़फोड़, फोर्स तैनात

संक्षेप: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में एक धार्मिक स्थल के सामने रविवार रात को मांस मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ने पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी।

Sun, 16 Nov 2025 11:07 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, प्रमोद डालाकोटी/खालिद, हल्द्वानी
उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस वक्त बवाल हो गया जब शहर के उजाला नगर इलाके में एक धार्मिक स्थल के सामने रविवार रात को मांस का टुकड़ा बरामद हुआ। मांस का टुकड़ा मिलने के बाद बवाल हो गया। सूचना फैलते ही कुछ संगठनों के लोग मौके पर जुट गए और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ने पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ की।

कुत्ता लाया था मांस

पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर बताया है, कुत्ता कहीं से मांस वहां पर लाया था। मामले की जांच चल रही है। मांस की सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है।

उग्र हो गई भीड़

पुलिस की जांच के दौरान भीड़ उग्र हो गई और बरेली रोड पर पथराव की घटनाएं सामने आईं। एक डीलक्स रेस्टोरेंट पर भीड़ ने पथराव किया और अंदर तोड़फोड़ कर दी। अचानक हुए हमले से रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद कराया।

लाठीचार्ज, भारी पुलिस फोर्स तैनात

हंगामे के बीच अराजक तत्वों ने एक कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की रोकने की कोशिश पर पथराव हुआ, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई उपद्रवी भाग निकले, जबकि कुछ को हिरासत में लिया गया। बरेली रोड और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है।

इलाके में फ्लैग मार्च

प्रदर्शनकारियों ने एक ऑटो चालक पर हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले मेयर गजराज बिष्ट भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए इलाके में फ्लैग मार्च किया। पुलिस टीम ने उजाला नगर क्षेत्र में गश्त कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

