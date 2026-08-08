Vikasnagar News: पूजा के सिर सजा तीज क्वीन का खिताब

Vikasnagar News: चेतना क्लब की महिलाओं ने शनिवार को हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें महिलाएं सावन के गीतों पर जमकर थिरकीं और झूला झूलकर मल्हारें गाई। हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम मेहंदी, अंत्याक्षरी, डांस, संगीत आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। बढ़ चढ़कर महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। प्रतियोगिताओं के तहत पूजा गुप्ता के सिर तीज क्वीन का खिताब सजा जबकि बाला जायसवाल फर्स्ट रनरअप और रुचि अग्रवाल सेकेंड रनरअप चुनी गई। तीज को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रंग-बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने पारंपरिक गीतों और लोकगीतों पर नृत्य किया।

कार्यक्रमों में तीज से जुड़े गीतों की बहार रही और महिलाओं ने ढोलक की थाप पर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान महिलाओं ने झूले का भी आनंद लिया और एक-दूसरे के साथ तीज के अनुभव साझा किए। कई स्थानों पर मेहंदी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। महिलाओं ने सावन और तीज से जुड़े पारंपरिक गीत प्रस्तुत कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। महिलाओं ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर भी है। ऐसे आयोजनों से महिलाओं को एक साथ समय बिताने और अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। मौके पर साक्षी, पूनम, कोमल, आभा, अर्चना, श्वेता, पूजा, बिंदिया, संगीता, सीमा, अमिता, उमा, रूपा शर्मा, सलोनी, श्वेता गर्ग, पूजा कपिल, पूजा गर्ग, रुचि, निशु आदि मौजूद रहे।