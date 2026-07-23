Vikasnagar News: ईओ ने जलभराव का लिया जायजा,चौक नाली,नालों को खुलवाया

Vikasnagar News: विकासनगर में गुरुवार सुबह भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। नगर पालिका के ईओ मनोज बिष्ट ने जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया और नालियों की सफाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, दुकानों के बाहर कूड़े के ढेर पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

Vikasnagar News: विकासनगर में गुरुवार सुबह तेज बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव की सूचना पर अधिकारी अधिकारी मनोज बिष्ट खुद मौके का निरीक्षण करने के लिए जलभराव वाले स्थानों पर निकले। इस दौरान उन्होंने सैय्यद रोड़, कैनाल बाईपास, बस अड्डे पर जलभराव का निरीक्षण किया और खुद ही कर्मचारियों के साथ चोक नाली और नालों को खुलवाने लग गए। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को पानी निकासी में अवरोध बने रैंप, स्लैब आदि को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव स्थानों पर तत्काल नालियों की सफाई नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। दरअसल, गुरुवार को सुबह विकासनगर में भारी बारिश हुई।

जिससे सैय्यद रोड, बस अड्डा,कैनाल रोड सहित विभिन्न स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। जिससे लोगों को इन स्थानों में आवाजाही में काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। सूचना पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज बिष्ट खुद अपना वाहन लेकर बारिश के बीच ही जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने सैय्यद रोड पर करीब घुटनों तक हुए जलभराव को देखते हुए तत्काल कर्मचारियों को मौके पर बुलाया और जलभराव के कारण का पता लगाकर कर्मचारियों से तत्काल नालियों के ऊपर रखे स्लैब को हटाकर नाली का साफ करवाया। इस दौरान वह खुद भी कर्मचारियों के साथ नाली को खुलवाने में जुटे रहे। इसके बाद वह कैनाल रोड पर घराट पर पहुंचे। वहां एनएच की नाली ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रही थी। जिसे उन्होंने अपने सामने कर्मचारियों से खुलवाया। बस अड्डे पर भी जलभराव की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कर्मचारियों को तत्काल पानी की निकासी के लिए नाली बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शहर में सफाई का काम कर रहे कर्मचारियों से भी वार्ता की और कोई भी परेशानी आने पर तत्काल उन्हें सूचित करने को कहा.

दुकानों के बाहर कूड़ा देख दी कार्रवाई की चेतावनी निरीक्षण के दौरान कैलान बाईपास पर ही एक होटल के बाहर कूड़े का ढ़ेर पड़ा मिला। जिस पर उन्होंने दुकान मालिक तत्काल कूड़े का ढेर हटाने ओर आगे से कूड़ा कूड़ादान में डालकर रखने और कूड़ा वाहन में डालने के निर्देश दिए। ऐसे न होने पर उन्होंने कार्रवाई की चेतावनी। बस स्टैंड के पास ही एक नाई ने बाल, ब्लेड कूड़े के ढेर में डाले थे। ईओ ने नाई को तत्काल बाल उठाने और दोबारा से ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

बस अड्डे में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश निगम के बस स्टैंड पर टायर वालों ने सड़क तक टायर फैलाए हुए थे। साथ ही इन टायरों में बारिश का पानी जमा हो रखा था। ईओ दुकान के बाहर तक सामान न फैलाने के निर्देश दिए। कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सामान को जब्त कर लिया जाएगा। टायरों में डेंगू लार्वा पाए जाने पर उन्होंने दुकान मालिकों को कार्रवाई की चेतावनी दी.