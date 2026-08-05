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Vikasnagar News: एसआईआर की आपत्तियों का निस्तारण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: कैंट इंटर कॉलेज चकराता में एक जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मतदाता सूची के त्रुटियों का निस्तारण किया गया। उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने लोगों को मतदान के महत्व और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक किया। अधिकारियों ने लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करने की अपील की।

Vikasnagar News: एसआईआर की आपत्तियों का निस्तारण किया

Vikasnagar News: कैंट इंटर कॉलेज चकराता में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से बुधवार को जन-सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनमैप्ड और मैप्ड मतदाताओं से संबंधित समस्याओं, आपत्तियों की सुनवाई कर उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी उपस्थित रहे। छावनी परिषद के नामित सदस्य अनिल चांदना और बीएलए मोनित दुसेजा ने उपस्थित नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, त्रुटियों को समय रहते ठीक कराने तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मतदाता सूची का सत्यापन अवश्य कराएं और यदि कोई त्रुटि हो तो उसका समय पर निराकरण करवाएं।

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बूथ लेवल अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने इस जिम्मेदारी का ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निर्वहन करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा की। इस दौरान एआरओ नीलम जायसवाल, शूरवीर सिंह चौहान, राजेंद्र नौटियाल, कमल रावत, दिनेशा चौहान, अंजू चौहान आदि मौजूद रहे।

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