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Vikasnagar News: अनियंत्रित होकर सड़क से गिरी कार, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: ग्राम पंचायत बालूवाला में दूषित पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। मटमैला पानी पीने से बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने जल संस्थान अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्दी शुद्ध पानी की मांग की। अगर समस्या हल नहीं हुई, तो आंदोलन की चेतावनी दी है। जल संस्थान ने पाइपलाइन लीकेज की जानकारी दी है।

अनियंत्रित होकर सड़क से गिरी कार, युवक की मौत
अनियंत्रित होकर सड़क से गिरी कार, युवक की मौत

Vikasnagar News: ग्राम पंचायत बालूवाला में पिछले दो दिनों से गंदा एवं दूषित पेयजल आपूर्ति होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि नलों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है, जो पीने योग्य नहीं है। इससे क्षेत्र में जलजनित बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। लोगों को मजबूरी में पीने के पानी के लिए अन्य विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। बुधवार को ग्रामीणो ने जल संस्थान अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत की प्रधान पूनम देवी, उप प्रधान सुदेश चंदेल ने बताया कि लगातार दूषित पानी की आपूर्ति होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

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उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ सकते हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से पेयजल की गुणवत्ता की जांच कर तत्काल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की।ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने प्रशासन और जल संस्थान के अधिकारियों से अपील की कि पेयजल लाइन की जांच कर दूषित पानी आने के कारणों का पता लगाया जाए तथा जल्द से जल्द आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो उन्हें जनहित में आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में रविंद्र ठाकुर, बृजराज ठाकुर, अंकित चौहान, राजेंद्र चंदेल, जनक लखरवाल, कुलदीप राठौर, राजीव गुलेरिया और राजेश लखरवाल आदि शामिल रहे। उधर, जल संस्थान के जेई विपिन कुमार ने कहा कि पाइपलाइन लीकेज के कारण दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। संबंधित अवर अभियंता को लीकेज ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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