Vikasnagar News: हरबर्टपुर में हर घर चर्चा, हर घर पर्चा अभियान चलाया
Vikasnagar News: विकासनगर में यूकेडी द्वारा हरबर्टपुर स्थित असवाल कॉलोनी में हर घर चर्चा, हर घर पर्चा अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पार्टी की नीतियों को घर-घर पहुंचाना और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है। कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क कर स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया।
Vikasnagar News: विकासनगर। यूकेडी की ओर से हरबर्टपुर स्थित असवाल कॉलोनी, समर फील्ड स्कूल के पास हर घर चर्चा, हर घर पर्चा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अभियान की संयुक्त अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष सौरव उनियाल, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी और जिला उपाध्यक्ष अनिल पवार ने की। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों से संवाद किया तथा पार्टी की नीतियों और जन-जागरण से संबंधित प्रचार सामग्री का वितरण किया। ब्लॉक अध्यक्ष सौरव उनियाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य पार्टी की विचारधारा और नीतियों को प्रत्येक घर तक पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि जनता का मिल रहा समर्थन इस बात का संकेत है कि लोग बदलाव चाहते हैं।
वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के माध्यम से आम लोगों की आवाज को मजबूती दी जा रही है।इस अवसर पर दरबान सिंह, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, देवी प्रसाद डंगवाल, मोहिनी नौटियाल, रितु ठाकुर, दिनेश कोठारी, जय किशन सेमल, तुषार शर्मा, गौरव राणा, प्रज्वल माहेश्वरी सहित कॉलोनी के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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