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Vikasnagar News: बेकाबू कार सड़क से नीचे गिरी, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: बुधवार सुबह चकराता तहसील के दुनुवां गांव के पास एक सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक जगमोहन की मौत हो गई। उसकी कार अनियंत्रित होकर एक ऊपरी सड़क से नीचे गिर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की असामयिक मौत से गांव में शोक की लहर फैल गई।

बेकाबू कार सड़क से नीचे गिरी, युवक की मौत
बेकाबू कार सड़क से नीचे गिरी, युवक की मौत

Vikasnagar News: चकराता तहसील क्षेत्र के दुनुवां गांव के पास बुधवार सुबह सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। साहिया की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर ऊपरी सड़क से नीचे वाली सड़क पर गिरकर पलट गई। गंभीर रूप से घायल युवक को ग्रामीण तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) साहिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि दुनुवां गांव निवासी जगमोहन (24) पुत्र नानू बुधवार सुबह करीब सात बजे कार से साहिया जा रहा था। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और ऊपरी सड़क से नीचे वाली सड़क पर जा गिरी।

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हादसे की सूचना मिलते ही विजय सिंह तोमर, प्रेम सिंह तोमर, रितेश, धरमू, सुखिया, संजय और रमेश सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त कार से जगमोहन को बाहर निकाला और निजी वाहन से तत्काल सीएचसी साहिया पहुंचाया। सीएचसी साहिया में ड्यूटी पर तैनात डॉ. सरिता धारिया ने परीक्षण के बाद जगमोहन को मृत घोषित कर दिया। युवक की असमय मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि दुनुवां गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

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