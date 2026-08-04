Vikasnagar News: हरिपुर में दुकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग की मौत
Vikasnagar News: कालसी के कोटी रोड स्थित हरिपुर में तेज बारिश के दौरान विक्रम सिंह (64) की दुकान का छज्जा गिरने से उनकी मौत हो गई। वह दुकान के बाहर बैठे थे जब यह हादसा हुआ। मलबे में दबे होने के बाद अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। छज्जे का भूस्खलन हालिया अतिक्रमण हटाने के कारण हुआ।
Vikasnagar News: कालसी के कोटी रोड स्थित हरिपुर में मंगलवार सुबह तेज बारिश के दौरान दुकान का छज्जा गिरने पर मलबे की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया गया है कि विक्रम सिंह (64) का कोटी रोड हरिपुर में मकान और दुकान है। मंगलवार को तेज बारिश के दौरान वह दुकान के आगे छज्जे के नीचे बैठे हुए थे। अचानक तेज बारिश के दौरान छज्जा गिर गया, जिससे विक्रम सिंह मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से निकालकर उन्हें लेहमन अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हाल ही में एनएच की ओर से अतिक्रमण हटाया गया था, जिससे छज्जे का कुछ हिस्सा भी तोड़ा गया था।
विक्रम सिंह ने उसे रिपेयर करवाया था, जो बारिश के कारण टूट गया, जिससे यह हादसा हो गया।
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