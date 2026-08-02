Vikasnagar News: जाम से जूझता पछुवादून का सबसे बड़ा बाजार, व्यापारियों का प्रभावित हो रहा कारोबार
Vikasnagar News: रविवार को पछुवादून में ई-रिक्शा और अव्यवस्थित वाहनों के कारण जाम की गंभीर स्थिति बन गई। डाकपत्थर तिराहे पर वाहनों की भीड़ ने यातायात को बाधित किया और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक लाइट पहले से स्थापित है, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है।
Vikasnagar News: सड़कों के किनारे खड़े बेतरतीब वाहनों और बाजार की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे ई-रिक्शा के चलते रविवार को वीकेंड पर पछुवादून जाम में जकड़ा रहा। इसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चले जबकि जाम में फंसे लोगों और पर्यटकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रविवार सुबह 11 बजे डाकपत्थर तिराहे पर तीनों ओर वाहनों का जमावड़ा दिखाई दिया। तिराहे से अस्पताल चौक तक पचास मीटर के दायरे में वाहन रेंगते नजर आए। इस पचास मीटर के दायरे को पार करने में वाहनों को बीस मिनट से अधिक का समय लगा। इस दौरान राहगीरों को भी चलने लायक जगह एनएच पर नहीं बची थी।
हालांकि तिराहे पर छह माह पूर्व ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है और न ही यहां पर यातायात को संचालित करने के लिए पुलिस का कोई जवान दिखाई दिया।व्यापारी ननकी ने बताया कि डाकपत्थर तिराहे की हालत बेहद खराब है। यहां पूरे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। डाकपत्थर की ओर जा रहे प्रदीप गर्ग ने बताया कि इस बाजार के हालात ई-रिक्शा की वजह से इतने खराब है कि यहां से पलायन करने का मन करता है। छोटे-छोटे बच्चे ई-रिक्शा लेकर मार्केट में घूमते रहते हैं। यहां ज्यादा चौड़ी सड़क तो है नहीं, लेकिन उनमें ई-रिक्शा जरूर आता जाता दिखाई देगा। इन ई-रिक्शा का कोई रूट नहीं बनाया गया है। जहां मर्जी आए वहां लेकर घुस जाते हैं जिसकी वजह इस शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं।
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