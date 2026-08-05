Vikasnagar News: बरसाती पानी के तेज बहाव में बही बटोली गांव की सड़क
Vikasnagar News: बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। सहसपुर विकासखंड के बटोली गांव को जोड़ने वाली सड़क बुधवार को शेरूखाला में बरसाती प
Vikasnagar News: बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। सहसपुर विकासखंड के बटोली गांव को जोड़ने वाली सड़क बुधवार को शेरूखाला में बरसाती पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क का एक हिस्सा बह जाने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूर्व जुलाई माह में भी इसी खाले में पानी आने से सड़क बह गई थी। स्थानीय ग्रामीण अजय रावत, रमेश कोटाल, विजय रावत, शूरवीर, तिलक सिंह, बलवीर सिंह, बाला देवी, रेखा के अनुसार, शेरूखाला में बरसात के दौरान पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है।
इस बार तेज बारिश के कारण सड़क का हिस्सा बह गया, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पैदल चलने वाले लोगों को भी जोखिम उठाकर आवागमन करना पड़ रहा है। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि प्रभावित सड़क का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जाए, ताकि लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुचारु रूप से बहाल हो सके। उधर, एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि आपदा प्रभावित बटोली गांव की सड़क के पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल्द गांव की सड़क पर आवागमन बहाल कर दिया जाएगा।
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