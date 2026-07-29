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Vikasnagar News: मरीज के पेट में फटा अपेंडिक्स, अस्पताल में नहीं मिला सर्जन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: उप जिला चिकित्सालय में सर्जन के तबादले के कारण ऑपरेशन ठप हैं। मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अपेंडिक्स फटने के मामले में मरीज को देहरादून ले जाना पड़ा। अस्पताल में सीएमएस ने बताया कि जल्दी ही नए सर्जन की तैनाती की जाएगी।

Vikasnagar News: मरीज के पेट में फटा अपेंडिक्स, अस्पताल में नहीं मिला सर्जन

Vikasnagar News: उप जिला चिकित्सालय से सर्जन का तबादला किए जाने का खामियाजा अब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में बीते दस दिन से ऑपरेशन ठप पड़े हुए हैं, ऐसे में गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों पर आफत आ रही है। बुधवार को एक मरीज के पेट में अपेंडिक्स फटने पर परिजन उसे उप जिला अस्पताल में ऑपरेशन कराने लाए, लेकिन यहां सर्जन नहीं मिलने से उन्हें मरीज को आनन फानन में देहरादून के अस्पताल ले जाना पड़ा। बुधवार सुबह 11 बजे टिहरी जनपद के नैनबाग से प्रमोद रांगड़ नाम के एक व्यक्ति को उसके परिजन उप जिला अस्पताल विकासनगर में लेकर आए।

परिजनो ने बताया कि सुबह आठ बजे से उसके पेट में दर्द हो रहा था, अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि पेट में अपेंडिक्स फट गया है। उनके गांव से सबसे बड़ा नजदीकी अस्पताल विकासनगर में ही पड़ता है। मरीज की हालत रास्ते में ही खराब होने लग गई थी, लेकिन उप जिला अस्पताल विकासनगर में पहुंचकर पता चला कि यहां से सर्जन का तबादला हो चुका है, जिस कारण अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। मरीज की गंभीर हालत देखकर परिजनों ने उसे जल्द दूसरे अस्पताल में ले जाना ही मुनासिब समझा। मरीज के साथ आए परिजन महावीर रांगड़, शीतल रांगड़, देव सिंह ने बताया कि पेट में अपेंडिक्स फटने पर जल्द ऑप्रेशन की जरूरत होती है। दो घंटे का समय नैनबाग से विकासनगर पहुंचने लग गया, लेकिन यहां भी सर्जन नहीं मिलने पर अब देहरादून के अस्पताल में ले जाना पड़ रहा है। उधर, सीएमएस डॉ. प्रताप सिंह ने बताया कि अस्पताल में सीएमएस की तैनाती को लेकर शासन उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है। इसी सप्ताह सर्जन की तैनाती होने की संभावना है।

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