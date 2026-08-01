Vikasnagar News: कालसी क्षेत्र में निराश्रित पशुओं ने उड़ाई किसानों की नींद
Vikasnagar News: कालसी क्षेत्र में निराश्रित पशुओं की बढ़ती संख्या से लोग और किसान परेशान हैं। ये पशु दिन-रात सड़कों पर घूमते हैं, जिससे जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग इनसे छुटकारा पाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।
Vikasnagar News: कालसी क्षेत्र में निराश्रित पशुओं आम लोगों के साथ ही किसानों के लिए भी आफत बने हुए हैं। दिन भर इनका झुंड घूमता रहता है। जिसके कारण यह यह जाम और दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। निराश्रित पशुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। जिससे कारण समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी इन निराश्रित पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। लोग कई बार निराश्रित पशुओं की पहचान कर उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने के साथ ही पशुओं को गो सदनों में छोड़ने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
जिससे लोगों में आक्रोश है। कालसी, हरिपुर, व्यास नहरी, व्यास भूड़ में आवारा पशुओं का झुंड दिन और रात को सड़कों पर घूमता रहा है। जिससे जाम तो लगता ही है साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। दिन के समय यह बीच सड़क पर लेट जाते हैं और खड़े रहते हैं। जिससे कालसी बाजार में जाम की स्थिति बन जाती है। रात के अंधेरे में वाहन चालकों को यह दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। खासकर दोपाहिया वाहन चालक इनसे टकराकर घायल हो रहे हैं।
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