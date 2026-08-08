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Vikasnagar News: शिवालिक एकेडमी में अक्षरों की खूबसूरती ने बिखेरी सृजनात्मकता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: शिवालिक एकेडमी में विद्यार्थियों की लेखन-कला और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर-सदनीय इंग्लिश कैलीग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने सुंदर हस्तलेखन का प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार जीते। प्रधानाचार्या रजनी त्यागी ने विद्यार्थियों को धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

Vikasnagar News: शिवालिक एकेडमी में अक्षरों की खूबसूरती ने बिखेरी सृजनात्मकता

Vikasnagar News: शिवालिक एकेडमी में विद्यार्थियों की लेखन-कला, सृजनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को अंतर-सदनीय इंग्लिश कैलीग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न सदनों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर सुंदर और कलात्मक हस्तलेखन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के लेखन की सुंदर बनावट, स्पष्टता, समानता, स्वच्छता और प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन किया गया। अंग्रेजी शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों के लेखन का मूल्यांकन करते हुए उनकी मेहनत और रचनात्मकता की सराहना की। कक्षा यूकेजी से पांचवीं तक प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों में यशिका, प्रणवी, सान्वी, तनमय पांडे, क्रियांश एस नेगी और अंशिका कश्यप शामिल रहे।

कक्षा छह में रुहिका वेदवान ने प्रथम, अनन्या पैनवाल ने द्वितीय और आकर्ष दीमरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा सात में वेदांगी प्रथम, आराध्या शाह द्वितीय और रोशनी परिडा तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा आठ में आदित्य भंडारी ने प्रथम, यश पटेल ने द्वितीय और अवनी कौशिक ने तृतीय स्थान हासिल किया। अन्य कक्षाओं में भी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या रजनी त्यागी ने विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास, लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सुंदर हस्तलेखन केवल लेखन का माध्यम नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति भी है।

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