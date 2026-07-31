Vikasnagar News: सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं को उपहार देकर नवाजा

Vikasnagar News: ब्लॉक क्षेत्र के लांघा और धर्मावाला संकुल से सेवानिवृत्त दो शिक्षकों को शुक्रवार को विदाई दी गई। दोनों ही संकुलों में शिक्षकों के लिए आयोजित विदाई समारोह में अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही छात्र-छात्राओं ने भी भाग लिया। छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया। शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कौल की शिक्षिका मीरा बिष्ट और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंजाग्रांट की शिक्षिका वीणा बड़थ्वाल की राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुई। दोनों शिक्षिकाओं के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक अध्यक्ष मधु पटवाल ने कहा कि सेवानिवृत्ति एक शिक्षक के लिए विराम नहीं बल्कि उसके ज्ञान-संस्कार की अमरता का प्रमाण होती है।

विद्यालय की दीवारें भले ही उसका सान्निध्य खो दें, लेकिन उसकी दी गई सीख, संस्कार और आदर्श कभी विस्मृत नहीं होते। ब्लॉक मंत्री कमल सुयाल ने कहा कि, विद्यालय की चौखट से लेकर समाज के हर कोने तक, शिक्षक की छवि कभी धुंधली नहीं होती। सेवानिवृत्ति वह क्षण होता है जब उनके द्वारा बोए गए बीज वटवृक्ष बन चुके होते हैं, और उनकी वाणी की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष योगेश गुप्ता, जिला संगठन मंत्री सत्यजीत चौहान, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह राय, संगठन मंत्री सुरजीत सिंह, नीलम गुलेरिया, ब्रह्मपाल, वरुण कौशिक ,महेंद्र कौर, अनीता डोभाल, सरोज शर्मा, विजय तोमर, कुसुम लता खंडूड़ी, वंदना शर्मा ,अशोक, कविता तोमर, शशि मुयाल, सावित्री, सरोजनी भट्ट, शशिबाला, इशरत जहां, पूनम, गिरीश मौजूद रहे।