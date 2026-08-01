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Vikasnagar News: सिलीखड्ड-कुनैन मार्ग सुधारीकरण की सीएम से की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: चकराता क्षेत्र के सिलीखड्ड-कुनैन मोटर मार्ग की खराब स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने सीएम को ज्ञापन भेजकर मरम्मत की मांग की है। यह सड़क 2017 में बनी थी लेकिन अब तक कोई देखभाल नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की जर्जरता के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

Vikasnagar News: सिलीखड्ड-कुनैन मार्ग सुधारीकरण की सीएम से की मांग

Vikasnagar News: चकराता क्षेत्र के सिलीखड्ड-कुनैन मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। सीएम को प्रेषित ज्ञापन में बताया कि इस मोटर मार्ग से सैंज, कुनैन, अमराड, झबराड, खरोड़ा, कुताड समेत कई अन्य गांव जुड़े हुए हैं। साल 2017 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह सड़क बनाई गई थी। लेकिन तब से अब तक इसमें कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ। जर्जर सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत के लिए विभागीय मंत्री, क्षेत्रीय विधायक और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाई नहीं हुई।

कहा कि इस सड़क के रख रखाव को लेकर पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के बीच कई बर्षों से जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। कहा कि पीएमजीएसवाई के अधिकारी सड़क लोनिवि को हस्तांतरित करने की बात कहते हैं। लोनिवि इसे चार्ज में न होने की बात कहता है। कहा कि इस प्रशासनिक असमंजस का खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग का जल्द से जल्द डामरीकरण और सुधारीकरण कार्य शुरू कराया जाए। जल्द सड़क का काम शुरू न हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन भेजने वालो में महेंद्र सिंह, संतराम, बारू दत्त जोशी, सरदार सिंह बिष्ट आदि शामिल रहे।

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