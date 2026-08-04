Vikasnagar News: एचएच पर बने अंडर पास में पानी भरने से लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी

Vikasnagar News: - निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बारिश में तालाब बन जा रहे अंडरपास विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। बल्लपुर-पांवटा नये हाईवे पर बने अंडरपास में निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पानी भर जा रहा है। जिससे बारिश में इन अंडरपास से आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोगों को अंडर पास की जगह घूमकर हाईवे से ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है।बल्लुपर पांवटा हाईवे पर परवल से लेकर धर्मावाला तक आसपास के ग्रामीणों के आवाजाही के लिए जगह-जगह अंडरपास बनाए गए हैं। ताकि वह आसानी से ग्रामीण आवाजाही कर सके, लेकिन बारिश में यह अंडरपास लोगों के मुसीबत बने हुए हैं।

अंडरपास में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हाईवे और अंडरपास के ऊपर बने पुल का पूरा पानी अंडरपास में भर जा रहा है। कई जगह तो कमर तक पानी भर जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है। अंडरपास रास्ते में पानी भरने के कारण बारिश में लोगों को घूमकर हाईवे पार कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। बारिश के बाद भी यह पानी अंडरपास में काफी समय तक जमा रह रहा है,जिसके कारण बिच्छू, सांप, कीड़ों के पनपने का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में एसडीएम विनोद कुमार ने कहा कि जहां-जहां ऐसी दिक्कत आ रही है। एनएचआई से बात कर वहां निकाली की व्यवस्था के निर्देश जाऐंगे। जिससे कि ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी न उठानी पड़े।