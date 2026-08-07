Vikasnagar News: चार दिन में उखड़ने लगी सड़क, डामरीकरण की गुणवत्ता पर उठे सवाल
Vikasnagar News: मसूरी-त्यूणी-चकराता मार्ग पर हाल ही में किए गए डामरीकरण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क की परत केवल चार दिन बाद उखड़ गई। स्थानीय निवासी और वाहन चालक गड्ढों के कारण बढ़ते दुर्घटना के खतरे से चिंतित हैं। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से पुनर्निर्माण की मांग की है।
Vikasnagar News: मसूरी-त्यूणी-चकराता मार्ग पर हाल ही में कराया गया डामरीकरण गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। बीते माह छावनी बाजार चकराता से बस स्टैंड तक सड़क का डामरीकरण कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के महज चार दिन बाद ही सड़क की परत उखड़ने लगी। पहली ही बरसात ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल दी। वर्तमान में चकराता पोस्ट ऑफिस से बस स्टैंड गेट नंबर-1 तक सड़क कई स्थानों पर उखड़ चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। इससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह डामर उखड़ने से दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक परेशान हैं। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। इस मार्ग से प्रतिदिन गुजरने वाले स्थानीय निवासी, पर्यटक और स्कूली वाहन भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पूर्व सभासद कमल रावत, स्थानीय निवासी दिनेश चांदना, नारायण कोठारी, देवेंद्र चौहान, राजेंद्र चौहान और रविंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि डामरीकरण के दौरान ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे। उनका कहना है कि बस स्टैंड क्षेत्र में घटिया गुणवत्ता के डामर का विरोध भी किया गया था। विरोध के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने केवल बस स्टैंड के सीमित हिस्से में गुणवत्ता सुधारने का कार्य किया, लेकिन पोस्ट ऑफिस से बस स्टैंड तक के अन्य हिस्से में कोई सुधार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप अब वही हिस्सा सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से किए जाने वाले सड़क निर्माण कार्य यदि कुछ ही दिनों में खराब होने लगें तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पूरे क्षतिग्रस्त हिस्से का उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से पुनः डामरीकरण कराने तथा निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उनका कहना है कि खराब सड़क के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
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