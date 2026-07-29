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Vikasnagar News: शिव मंदिर के सामने कूड़ा डंपिंग पर फूटा लोगों का गुस्सा, नगर पंचायत कार्यालय पर धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: शिव मंदिर के सामने नगर पंचायत द्वारा कूड़ा डंप करने से नाराज स्थानीय नागरिकों, पूर्व सैनिकों और मंदिर समिति ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कूड़े के ढेर के चलते श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत को दो दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उग्र आंदोलन करेंगे।

Vikasnagar News: शिव मंदिर के सामने कूड़ा डंपिंग पर फूटा लोगों का गुस्सा, नगर पंचायत कार्यालय पर धरना

Vikasnagar News: शिव मंदिर के सामने नगर पंचायत द्वारा कूड़ा डंप किए जाने से नाराज मंदिर समिति, पूर्व सैनिकों और स्थानीय नागरिकों ने बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से मंदिर के सामने कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में दुर्गंध और गंदगी का माहौल बना हुआ है तथा श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस संबंध में नगर पंचायत अधिकारियों को कई बार मौखिक रूप से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। समस्या के समाधान में लगातार हो रही देरी से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है।इधरने

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के दौरान लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि मंदिर के सामने कूड़ा डंप करना बंद नहीं किया गया और वहां से कूड़े के ढेर नहीं हटाए गए तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि धार्मिक स्थल के आसपास स्वच्छता बनाए रखते हुए कूड़ा डंपिंग के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाए। धरना-प्रदर्शन में शूरवीर सिंह चौहान अध्यक्ष, शिव मंदिर समिति, वीर सिंह रावत अध्यक्ष, गढ़वाल सभा, अशोक नेगी अध्यक्ष, अमर स्मृति सैनिक संगठन, प्रकाश भट्ट, चैतन्य, अनिल गौड़, हरीश बिष्ट, कुंदन सिंह नेगी, शिव प्रसाद, महिंदर सिंह पंवार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

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