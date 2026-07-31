Vikasnagar News: पात्र लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ देने को लेकर तहसील का घेराव

Vikasnagar News: प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक पात्र गरीबों तक पहुंचाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने शुक्रवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन कर तहसील का घेराव किया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी देहरादून को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद कुमार को सौंपते हुए चयन सूची की निष्पक्ष जांच और तहसील स्तर पर निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया कि विकासनगर ब्लॉक की प्रधानमंत्री आवास योजना की चयन सूची में कई वास्तविक पात्र लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि कुछ सरकारी नौकरीपेशा लोगों, उनके परिजनों तथा दो-तीन मंजिला मकानों के मालिकों के नाम सूची में शामिल हैं।

नेगी ने कहा कि कुछ साधन-संपन्न लोगों ने कथित रूप से अपने वास्तविक पक्के मकानों के बजाय पुराने टीन शेड, गौशालाएं अथवा जर्जर भवन दर्शाकर योजना का लाभ लेने के लिए अपने नाम सूची में शामिल करा लिए। उन्होंने मांग की कि पूरी चयन सूची की गहन जांच कर अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जाएं तथा पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सूची की जांच कराई जाएगी और पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में आकाश पंवार, विजय राम शर्मा, दिलबाग सिंह, केसी चंदेल, आरपी भट्ट, अकरम सलमानी, टीकाराम उनियाल, भजन सिंह नेगी, महेंद्र सिंघल, हाजी असद, विनोद रावत, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सलीम खान, इदरीश, सुरेशानंद बेलवाल, महेंद्र भंडारी, मुमताज, अनिल गौड़, कारी शहजाद, प्रमोद शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह बिष्ट, पी.के. गोस्वामी, सोमपाल, वाहिद कुरैशी आदि मौजूद रहे।