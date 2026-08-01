Vikasnagar News: 24 घंटे के भीतर सहसपुर पुलिस ने नकबजनी का किया खुलासा
Vikasnagar News: धर्मावाला क्षेत्र में दो दुकानों में हुई नकबजनी का सहसपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुस्तकीम नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की नकदी और कीमती सामान बरामद किया गया। आरोपी पहले से ही चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के चार मामलों में शामिल है।
Vikasnagar News: धर्मावाला क्षेत्र में दो दुकानों में हुई नकबजनी का सहसपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की नकदी और हजारों रुपये मूल्य का सामान बरामद किया है। कोतवाली प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि 30 जुलाई 2026 को प्रतीतपुर, धर्मावाला निवासी आदित्य सैनी ने तहरीर देकर बताया कि अज्ञात चोरों ने रात के समय उनकी तथा नानक सिंह की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया।
टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, पूर्व में चोरी के मामलों में जेल जा चुके अपराधियों का सत्यापन किया तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 31 जुलाई को तिमली-धर्मावाला क्षेत्र से मुस्तकीम (30) पुत्र मोहम्मद पीरू, निवासी ग्राम धर्मावाला, थाना सहसपुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की नकदी और हजारों रुपये का सामान बरामद किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कोतवाली विकासनगर में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के चार मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
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