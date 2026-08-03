Vikasnagar News: थाना कालसी में पुलिस ने चलाई जागरूकता की पाठशाला
Vikasnagar News: -छात्र-छात्राओं को कानून और सुरक्षा के प्रति किया जागरूकरूक कालसी संवाददात। जनजागरूकता अभियान के तहत थाना कालसी पुलिस ने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के छा
Vikasnagar News: कालसी संवाददात। जनजागरूकता अभियान के तहत थाना कालसी पुलिस ने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, नशे के दुष्परिणाम, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा विभिन्न अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष विवेक राठी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत विद्यालय के छात्र-छात्राओं का थाना कालसी परिसर में शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को थाने की कार्यप्रणाली, पुलिस की भूमिका तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर ठगी से बचाव, यातायात नियमों के पालन, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, नशे से होने वाले नुकसान और सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के बारे में जागरूक किया।
साथ ही आपातकालीन स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों से कानून और अपराध से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका सरल और व्यवहारिक तरीके से उत्तर दिया गया। छात्रों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए इसे उपयोगी और प्रेरणादायक बताया।
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