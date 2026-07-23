Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vikasnagar News: पुलिस ने 86.31 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
Follow us on Google News
share

Vikasnagar News: कोतवाली विकासनगर पुलिस ने बुधवार रात 86.31 ग्राम स्मैक के साथ जाकिर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि वह स्मैक सहारनपुर के एक व्यक्ति से खरीदता था और इसे विकासनगर और डाकपत्थर क्षेत्र के युवकों को बेचता था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Vikasnagar News: पुलिस ने 86.31 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

Vikasnagar News: कोतवाली विकासनगर पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 86.31 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 26 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार रात को गैस गोदाम, विकासनगर क्षेत्र से जाकिर पुत्र वकील (24), निवासी बड़ा कुआं, मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह कैराना निवासी एक व्यक्ति से स्मैक खरीदकर विकासनगर और डाकपत्थर क्षेत्र में आने-जाने वाले पहाड़ी युवकों, ड्राइवरों और कॉलेज छात्रों को बेचता था।

ये भी पढ़ें:विकासनगर में 26 लाख रुपये की स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जिस व्यक्ति से स्मैक खरीदने की बात बताई है, उसके खिलाफ जांच की जा रही है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:Purnia News: स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।