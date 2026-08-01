Vikasnagar News: छात्रों के विकास में शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका अहम

Vikasnagar News: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पष्टा में शनिवार को अभिभावक ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। ‘समग्र विकास की ओर-विद्यालय एवं अभिभावक की साझेदारी’ विषय पर आधारित कार्यशाला में बच्चों के विकास में अभिभावकों को उनकी भूमिका की जानकारी दी गई। इसके साथ ही शैक्षणिक प्रणाली और नई शिक्षा नीति के तहत अपानाई जा रही शिक्षण गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। प्रधानाध्यापक सुरेश नौटियाल ने कहा कि शिक्षक और अभिभावक, दोनों ही छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं, जबकि अभिभावक छात्रों को घर पर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं।

जब शिक्षक और अभिभावक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे छात्रों के लिए एक मजबूत शैक्षिक नींव बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने छात्रों के अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें। अपने छात्रों के अभिभावकों के साथ उनके बारे में जानकारी साझा करें, जैसे कि उनकी शैक्षिक उपलब्धियां, उनकी रुचियां और उनके व्यवहार। यह जानकारी अभिभावकों को अपने बच्चों को बेहतर तरीके से समझने और उनकी मदद करने में मदद करेगी। अभिभावकों को स्कूल के कार्यक्रमों और गतिविधियों में शामिल करें। यह अभिभावकों को स्कूल के बारे में जानने और अपनी भूमिका निभाने का अवसर देगा। उन्होंने कहा कि अपने छात्रों के अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। ताकि वे अपने बच्चों को घर पर सीखने में मदद कर सकें। इस प्रशिक्षण में पढ़ाने के तरीके, व्यवहार प्रबंधन और पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है। इस दौरान देवेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, रविमाला आदि मौजूद रहे।