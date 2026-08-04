Vikasnagar News: जूहा स्कूल जुडली में एक छात्र, एक पेड़ अभियान की शुरुआत
Vikasnagar News: हरबर्टपुर में पछुवादून विकास मंच ने 'एक व्यक्ति, एक पेड़' अभियान की शुरुआत की। 120 से अधिक लोगों ने 300 देशी पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से प्राणियों का जीवन संकट में है। ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं।
Vikasnagar News: हरबर्टपुर में पछुवादून विकास मंच ने पर्यावरण में सुधार के लिए नगर समेत आसपास की ग्रामीण बस्तियों और एनएच किनारे मंगलवार को ‘एक व्यक्ति, एक पेड़’ अभियान की शुरुआत की। अभियान में वन विभाग का सहयोग लिया। मंच के सदस्यों ने पौधारोपण कर व उसकी देखभाल करते हुए आम लोगों को प्रकृति संरक्षण में सहयोग के लिए सभी को प्रेरित किया। मंच के संयोजक अतुल शर्मा ने बताया कि अभियान के पहले दिन 120 से अधिक लोगों ने पहाड़ी पापड़ी, नीम, बकैन जैसे देशी प्रजाति के तीन सौ पौधे रोपकर उनके लालन पालन का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तीव्रता से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है उतनी ही तीव्रता से प्राणियों का जीवन अत्यधिक संकट की परिधि में सिमटता जा रहा है।
यहां तक कि जीवनदायिनी वायु भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय होना होगा। बताया कि संबंधित विद्यार्थी को उसके द्वारा रोपे गए पौधे की सार-संभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं। छात्र-छात्राओं ने हरा पेड़ बनकर पेड़ बचाओ के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया. जिसमें बताया कि हम पेड़ कैसे बचा सकते हैं, और पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। अभियान में मुकेश राज शर्मा, आमोद शर्मा, नवीन कुमार, वीर सिंह राणा, सुनील तोमर, राकेश कश्यप आदि शामिल रहे।
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