Vikasnagar News: जूहा स्कूल जुडली में एक छात्र, एक पेड़ अभियान की शुरुआत

Vikasnagar News: हरबर्टपुर में पछुवादून विकास मंच ने पर्यावरण में सुधार के लिए नगर समेत आसपास की ग्रामीण बस्तियों और एनएच किनारे मंगलवार को ‘एक व्यक्ति, एक पेड़’ अभियान की शुरुआत की। अभियान में वन विभाग का सहयोग लिया। मंच के सदस्यों ने पौधारोपण कर व उसकी देखभाल करते हुए आम लोगों को प्रकृति संरक्षण में सहयोग के लिए सभी को प्रेरित किया। मंच के संयोजक अतुल शर्मा ने बताया कि अभियान के पहले दिन 120 से अधिक लोगों ने पहाड़ी पापड़ी, नीम, बकैन जैसे देशी प्रजाति के तीन सौ पौधे रोपकर उनके लालन पालन का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तीव्रता से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है उतनी ही तीव्रता से प्राणियों का जीवन अत्यधिक संकट की परिधि में सिमटता जा रहा है।