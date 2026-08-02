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Vikasnagar News: टोंस नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: टोंस नदी किनारे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज और कईलू ताल देवता मन्दिर की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने ज्ञापन भेजा। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान बाढ़ से स्कूल और मंदिर को खतरा है। इसलिए, वे अधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं।

Vikasnagar News: टोंस नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाएं

Vikasnagar News: टोंस नदी किनारे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज और कईलू ताल देवता मन्दिर में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन प्रेषित किया। बताया कि सुरक्षा उपाय नहीं होने से इन दिनो बरसात में विद्यालय भवन और मंदिर परिसर को खतरा बना हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने ईई सिंचाई विभाग अम्बाडी को प्रेषित ज्ञापन में बताया स्थित टौंस नदी के बहाव से अटल उत्कृष्ट राइंका और प्राचीन कईलू ताल देवता मन्दिर को बाढ़ से खतरा पैदा हो गया। विद्यालय के खेल मैदान और मंदिर परिसर में हर साल बरसात में भू कटाव होता है।

कटाव से विद्यालय के दो कक्ष खतरे की जद में आ गए हैं, जबकि मंदिर के गर्भगृह को भी खतरा बना हुआ है। नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा के कार्य कराने की मांग कई बार की जा चुकी है, बावजूद इसके जिम्मेदार छात्रों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने नदी किनारे जल्द बाढ़ सुरक्षा के कार्य कराने की मांग की है। ज्ञापन भेजने वालों में बृनाड़-बास्तील की प्रधान रेखा राणा, सुभद्रा शर्मा, शीला नौटियाल, छाया रावत, स्वाति डेाभाल, रीता देवी, महेंद्र सिंह चौहान, मातवर चौहान आदि शामिल रहे।

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