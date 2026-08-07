Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vikasnagar News: सीवर परियोजना पर उठाए सवाल, लोगों ने निर्माण कार्य का किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
Follow us on Google News
share

Vikasnagar News: विकासनगर में शहरी विकास विभाग की 535 करोड़ रुपये की सीवर परियोजना के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। चैंबरों की मोटाई और चौड़ाई कम रखी गई है, जिससे भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सीवर परियोजना पर उठाए सवाल, लोगों ने निर्माण कार्य का किया विरोध
सीवर परियोजना पर उठाए सवाल, लोगों ने निर्माण कार्य का किया विरोध

Vikasnagar News: विकासनगर में शहरी विकास विभाग की करीब 535 करोड़ रुपये की सीवर परियोजना के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को शिव विहार समेत अन्य क्षेत्रों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि कई स्थानों पर मैनहोल चैंबरों का निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा है। उनका आरोप है कि चैंबरों के बेस की मोटाई और चौड़ाई निर्धारित मानकों से कम रखी जा रही है। साथ ही आवश्यक ग्राउटिंग और फ्लोटिंग का कार्य भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा।

लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सीवर पाइप लाइन बिछाने में भी तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे भविष्य में सीवर जाम, जलभराव, सड़क धंसने और रखरखाव संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विरोध के दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर मौजूद प्रोजेक्ट मैनेजर से निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप कराने की मांग की। उनका कहना था कि इतनी बड़ी लागत की परियोजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही जनता के हितों के साथ खिलवाड़ होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठाई है। लोगों ने बताया कि इस संबंध में शहरी विकास विभाग को भी शिकायत दी जा चुकी है। विरोध प्रदर्शन में नेकराम शर्मा, कुलदीप ठाकुर, यश तोमर, यशपाल सहित अन्य स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।