Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vikasnagar News: हरबर्टपुर में खुला आधार सेवा केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
Follow us on Google News
share

Vikasnagar News: हरबर्टपुर में आधार सेवा केंद्र के शुभारंभ से क्षेत्रवासी राहत महसूस कर रहे हैं। विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि अब लोगों को आधार कार्ड बनवाने और अन्य कार्यों के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। स्थानीय महिलाओं ने खुशी जताई कि पहले उन्हें दूसरे शहर जाकर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था।

हरबर्टपुर में खुला आधार सेवा केंद्र
हरबर्टपुर में खुला आधार सेवा केंद्र

Vikasnagar News: हरबर्टपुर स्थित किसान सेवा सहकारी समिति में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि हरबर्टपुर के लोगों को आधार कार्ड बनवाने, किसी भी प्रकार का संशोधन कराने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए दूर-दराज के सीएससी सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। सभी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। कहा कि क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को देखते हुए हरबर्टपुर स्थित किसान सेवा सहकारी समिति के परिसर में इसका शुभारंभ किया गया है। आधार केंद्र पर आने वाले लोगों को बैठने, पीने के पानी और उनके वाहनों की पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी।

नए केंद्र के शुरू होने से लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान भी होगा जिसमें उन्हें किसी भी काम के लिए तहसील या विकासनगर जाना पड़ता था साथ ही सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच ओर अधिक आसान बनेगी। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं में बबली, सविता देवी, मंजू और राखी ने आधार सेवा केंद्र खुलने पर खुशी जताई। महिलाओं ने बताया कि पहले आधार से जुड़े कार्यों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था, जहां घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब हरबर्टपुर में ही आधार सेवा केंद्र खुल जाने से क्षेत्रवासियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने ही क्षेत्र में सुविधाजनक तरीके से सेवाएं मिल सकेंगी। इस दौरन पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रशांत जैन, मुस्तकीम, ढालीपुर प्रधान खालिद, जितेंद्र कुमार, चौधरी दिलीप सिंह, सौरभ गुप्ता, सभासद विनोद कश्यप, नेहा, राहुल शर्मा, अखिल गोयल, चंचल, नरेन्द्र तोमर, आशा चौहान, देवेंद्र चावला, ऋषभ गुप्ता आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Herbertpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।