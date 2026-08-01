Vikasnagar News: हरबर्टपुर में खुला आधार सेवा केंद्र

Vikasnagar News: हरबर्टपुर स्थित किसान सेवा सहकारी समिति में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ होने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि हरबर्टपुर के लोगों को आधार कार्ड बनवाने, किसी भी प्रकार का संशोधन कराने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए दूर-दराज के सीएससी सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। सभी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। कहा कि क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को देखते हुए हरबर्टपुर स्थित किसान सेवा सहकारी समिति के परिसर में इसका शुभारंभ किया गया है। आधार केंद्र पर आने वाले लोगों को बैठने, पीने के पानी और उनके वाहनों की पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी।

नए केंद्र के शुरू होने से लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान भी होगा जिसमें उन्हें किसी भी काम के लिए तहसील या विकासनगर जाना पड़ता था साथ ही सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच ओर अधिक आसान बनेगी। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं में बबली, सविता देवी, मंजू और राखी ने आधार सेवा केंद्र खुलने पर खुशी जताई। महिलाओं ने बताया कि पहले आधार से जुड़े कार्यों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था, जहां घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब हरबर्टपुर में ही आधार सेवा केंद्र खुल जाने से क्षेत्रवासियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने ही क्षेत्र में सुविधाजनक तरीके से सेवाएं मिल सकेंगी। इस दौरन पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रशांत जैन, मुस्तकीम, ढालीपुर प्रधान खालिद, जितेंद्र कुमार, चौधरी दिलीप सिंह, सौरभ गुप्ता, सभासद विनोद कश्यप, नेहा, राहुल शर्मा, अखिल गोयल, चंचल, नरेन्द्र तोमर, आशा चौहान, देवेंद्र चावला, ऋषभ गुप्ता आदि मौजूद रहे।