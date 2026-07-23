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Vikasnagar News: अनामिका पराशर इनरव्हील क्लब दून विकास की अध्यक्ष बनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: इनरव्हील क्लब दून विकास ने नए कार्यकारिणी का विधिवत अधिष्ठापन समारोह आयोजित किया। अनामिका पराशर को अध्यक्ष पद सौंपा गया, और क्लब ने समाजसेवा, महिला सशक्तीकरण पर ध्यान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कई सदस्यों को सम्मानित किया गया और जरूरतमंदों की मदद के लिए सामग्री भी प्रदान की गई।

Vikasnagar News: अनामिका पराशर इनरव्हील क्लब दून विकास की अध्यक्ष बनी

Vikasnagar News: इनरव्हील क्लब दून विकास की ओर से गुरुवार को आयोजित अधिष्ठापन समारोह में वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी ने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान अध्यक्ष बिंदिया शर्मा ने नवनियुक्त अध्यक्ष अनामिका पराशर को पिन पहनाकर पदभार सौंपा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को समर्पित भाव से करने तथा जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। नई कार्यकारिणी में अंजु गुलेरिया को उपाध्यक्ष, नम्रता अग्रवाल को सचिव, छवि गुप्ता को कोषाध्यक्ष, पूजा चावला को आईएसओ और डॉ. पारुल कोहली को संपादक की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ वन पंचायत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कुलदीप कुमार और सभासद वैभव अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर क्लब की ओर से सामाजिक दायित्व के तहत अभिनाल आश्रम को धूप और बारिश से बचाव के लिए चार बड़े छाते भेंट किए गए। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सिलाई मशीन तथा एक दिव्यांग बालिका को व्हीलचेयर भी प्रदान की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष अनामिका पराशर ने कहा कि इस वर्ष क्लब की थीम विकसित हो और प्रगति करे है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए क्लब सामाजिक सेवा, महिला सशक्तीकरण और जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देगा। समारोह में क्लब की पूर्व अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चार्टर अध्यक्ष पूनम अरोड़ा, डॉ. मीना जैन, शशि चौधरी, अलका हामी, शानु चावला, लता ठाकुर, सुमन सुरभी, अनुपमा कोहली, रेणु सोन, प्रकाश कौर, उर्मिला, देवेंद्र कौर, वेणु दीगरा और सारिका सहित क्लब की अनेक सदस्याएं मौजूद रहीं।

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