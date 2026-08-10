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Vikasnagar News: सेलाकुई में मोबाइल से सट्टा खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: सेलाकुई पुलिस ने मोबाइल फोन से सट्टा खेलने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नगद, सट्टा पर्ची और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मोबाइल के जरिए लोगों को सट्टा खिलाने की बात स्वीकार की। उसके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Vikasnagar News: सेलाकुई में मोबाइल से सट्टा खिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Vikasnagar News: सेलाकुई,संवाददाता। अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सेलाकुई पुलिस ने मोबाइल फोन के माध्यम से सट्टा खिलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सट्टे में लगाई गई नगदी, सट्टा पर्ची, डायरी, बॉल पेन और अन्य सट्टा सामग्री बरामद की है। थानाध्यक्ष सेलाकुई लोकपाल परमार ने बताया कि रविवार रात को पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शिवनगर बस्ती जाने वाले रास्ते पर राजा के ढाबे के पास एक व्यक्ति मोबाइल फोन के जरिए लोगों को सट्टा खिला रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम फिरासत पुत्र रियासत, निवासी ग्राम जमनिया, थाना सिंघौली, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी हाजी की बिल्डिंग, जमनपुर सेलाकुई, देहरादून, उम्र 38 वर्ष बताया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को सट्टा खिलाता था और जीतने वाले व्यक्ति को मिलने वाली रकम में से अपना कमीशन काटकर शेष धनराशि उसे दे देता था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पाकेट डायरी, सट्टा पर्ची, बॉल पेन एवं अन्य सट्टा सामग्री तथा 2380 रुपये नकद बरामद हुए। बताया कि आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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