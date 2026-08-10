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Vikasnagar News: किड्जी स्कूल में मनाई गई सावन की शिवरात्रि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: विकासनगर, संवाददाता। सावन के सोमवार और सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर रसूलपुर स्थित किड्जी स्कूल में भव्य शिवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्र

Vikasnagar News: किड्जी स्कूल में मनाई गई सावन की शिवरात्रि

Vikasnagar News: विकासनगर, संवाददाता। सावन के सोमवार और सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर रसूलपुर स्थित किड्जी स्कूल में भव्य शिवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान भोलेनाथ की मनमोहक झांकी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय परिसर में शिव भक्ति से जुड़े गीतों और नृत्य प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण तुशार, आदिति, नटवर की ओर से प्रस्तुत शानदार सांस्कृतिक एवं नृत्य कार्यक्रम रहा। कलाकारों ने भगवान शिव से जुड़ी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। नन्हे बच्चों ने भी उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन किया।प्रधानाचार्य सपना सिंघल ने कहा कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से बच्चों को जोड़ना विद्यालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों को हमारी संस्कृति, त्योहारों और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ-साथ उनमें संस्कार और संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना भी जरूरी है।कार्यक्रम में प्रवाली गुप्ता, डिंपल राणा, शिवानी सक्सेना, श्रुति, मिनी, अन्नू आदि मौजूद रहे।

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