Vikasnagar News: जिला बदर आरोपी समय से पहले विकासनगर लौटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Vikasnagar News: गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह महीने के लिए जिला बदर किए गए आरोपी आसिफ को निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले देहरादून में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर चोरी का आरोप है और उसके खिलाफ नया मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
Vikasnagar News: गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किए गए एक आरोपी को निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर कोतवाली विकासनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम की के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत क्षेत्र में लगातार गश्त और चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बताया कि चार मई 2026 को जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के आदेश पर आसिफ (27), पुत्र राशिद, निवासी मुस्लिम बस्ती विकासनगर को छह माह के लिए जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया था।
इसके बावजूद 29 जुलाई की रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी समय से पहले जनपद की सीमा में प्रवेश कर चोरी की नीयत से सिनेमा गली क्षेत्र में घूम रहा है। बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली विकासनगर पुलिस ने रात करीब दस बजे सिनेमा गली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बताया कि आरोपी के विरुद्ध पहले से आर्म्स ऐक्ट, लूट, डकैती और अन्य गंभीर धाराओं सहित 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा वह कई मामलों में जमानत पर चल रहा है। पुलिस ने बताया कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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