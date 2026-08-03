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Vikasnagar News: प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लिली पाधा ने 20 अक्टूबर 2023 को खरीदी गई जमीन को लेकर शिकायत की। आरोप है कि आरोपियों ने रजिस्ट्री में गलत खसरा संख्या दिखाकर धोखाधड़ी की और पैसा लौटाने का आश्वासन भी नहीं पूरा किया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

Vikasnagar News: प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप

Vikasnagar News: विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लिलि पाधा, निवासी टौंस कॉलोनी, डाकपत्थर ने आरोप लगाया कि उन्होंने 20 अक्टूबर 2023 को फतेहपुर में 0.0166 हेक्टेयर भूमि मुस्तकीम अंसारी से खरीदी थी। आरोप है कि मुस्तकीम के भाई मुन्तजीर अंसारी ने अपने परिचय का लाभ उठाकर प्लॉट खरीदने के लिए प्रेरित किया तथा सोमपाल ने उन्हें एक अन्य व्यक्ति का प्लॉट दिखाकर वही भूमि होने का विश्वास दिलाया। शिकायत के अनुसार रजिस्ट्री के बाद जब उनके पति मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से भूमि खरीद चुके व्यक्ति ने बताया कि दिखाया गया प्लॉट उसका है और रजिस्ट्री में दर्ज खसरा संख्या उससे मेल नहीं खाती।

इसके बाद तहसीलदार विकासनगर से सीमांकन कराया गया। हल्का लेखपाल की 21 फरवरी 2025 की रिपोर्ट में कथित रूप से बताया गया कि खसरा संख्या 1049 वर्तमान में रास्ते के नाम दर्ज है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने रास्ते की भूमि की रजिस्ट्री कराकर उनसे धनराशि हड़प ली। बताया कि आरोपियों ने कई बार दूसरी जगह प्लॉट देने अथवा धन वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन न तो पैसा लौटाया और न ही वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई। पीड़िता के मुताबिक इस संबंध में उन्होंने कोतवाली सहसपुर के साथ ही एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोतवाल प्रदीप रावत ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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