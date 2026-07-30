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Vikasnagar News: कांवड़ यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ सक्रिय, खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: कांवड़ यात्रा के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने पछुवादून क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। कई नमूने संग्रहित किए गए हैं और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Vikasnagar News: कांवड़ यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ सक्रिय, खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए

Vikasnagar News: कांवड़ यात्रा के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने पछुवादून क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी और रमेश सिंह के नेतृत्व में झीवररेडी से धर्मावाला तक विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अभियान के तहत सबसे पहले झीवररेडी स्थित अमन प्रोविजन स्टोर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान संचालक के पास खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर विभाग ने उसे नोटिस जारी किया। साथ ही दुकान से सोनपापड़ी और रस्क के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

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इसके बाद टीम ने हसनपुर-शेरपुर स्थित अमीर प्रोविजन स्टोर से एनर्जी ड्रिंक का नमूना लिया। वहीं सभावाला स्थित सुपर स्टोर से धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सरसों के तेल के नमूने एकत्र किए। अभियान के दौरान विभाग ने कुल आठ खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग का जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

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