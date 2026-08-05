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Vikasnagar News: माता-पिता से मारपीट और जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: कोतवाली विकासनगर में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे इरफान, बहू मोसिना और उनके बच्चों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। अफजल और रसीदा ने घटना के बाद पुलिस में तहरीर दी, जिसके अनुसार उन्हें चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

Vikasnagar News: माता-पिता से मारपीट और जान से मारने की धमकी

Vikasnagar News: कोतवाली विकासनगर में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने ही बेटे, बहू और उनके बच्चों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीवनगढ़ निवासी अफजल पुत्र धुम्मी ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि वह अपनी पत्नी रसीदा के साथ रहते हैं। आरोप है कि पांच जुलाई को उनके पुत्र इरफान, पुत्रवधू मोसिना तथा उनके बच्चों ने घर में उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की। विरोध करने पर आरोपितों ने घर खाली न करने पर दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी।

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अफजल का कहना है कि घटना में उनके बाएं हाथ और सिर पर चोटें आईं, जिसके बाद उन्होंने चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल) भी कराया। घटना के बाद से वह और उनकी पत्नी भयभीत हैं। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि तहरीर के बाद बेटे-बहू पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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