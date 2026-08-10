Vikasnagar News: आस्था के आगे बारिश भी हुई फीकी, मूसलाधार बरसते मेघों से भीगते हुए शिवालयों में पहुंचे श्रद्धालु

Vikasnagar News: विकासनगर, संवाददाता। सावन के सोमवार को इंद्र देवता सुबह ही मेहरबान रहे। रविवार रात से ही मेघ रिमझिम बरसने शुरु हो गई थे। सोमवार सुबह सात बजे से मूसलाधार बारिश शुरु हो गई। बावजूद इसके शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मूसलाधार बारिश में भी श्रद्धालुओं की आस्था कम होती नहीं दिखी। सोमवार सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। सावन माह के सोमवार को देखते हुए शिवालयों पर दर्शन पूजन अर्चना के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। बारिश के कारण अनुमान लगाया जा रहा था कि शिवालयों में श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी लेकिन सुबह से ही दिनकर विहार स्थित बूढ़ा केदारेश्वर मंदिर पर लंबी लाइन लग गई। ऐसा ही नजारा प्राचीन शिव मंदिर कैनाल रोड पर भी देखने को मिला। दोनों शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के बीच दर्शन पूजन और जलाभिषेक होता रहा। अस्पताल रोड स्थित काली माता मंदिर में भी जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा है। मुख्य पुजारी मनोज पैन्यूली ने बताया कि बारिश भी श्रद्धालुओं के उत्साह को नहीं रोक पाई। जब वह सुबह आरती करने पहुंचे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर कतार में खड़े थे। सेलाकुई के शिव मंदिर में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखा। भीगते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालु जलाभिषेक करते रहे। जबकि प्राचीन शिव मंदिर बाड़वाला, पौराणिक शिव मंदिर लाखामंडल, हनुमदधाम विकासनगर, हनुमान मंदिर गुडरिच, चिंताहरण मंदिर चकराता, बाला जी धाम झाझरा समेत सभी शिवालयों मे भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रधालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। कई शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु रुद्राभिषेक करते हुए भी देखे गए।