Vikasnagar News: बारिश भी नहीं डिगा पाई शिव भक्तों का उत्साह, जलाभिषेक को उमड़े लोग

Vikasnagar News: -सुबह चार बजे से ही शिवालयों में पहुंचने लगे थे श्रद्धालुराणिक शिव मंदिर लाखामंडल, प्राचीन शिव मंदिर बाड़वाला में देर शाम तक लगी रही श्रद्धालुओं की कत

Vikasnagar News: विकासनगर, संवाददाता। सोमवार की सुबह हुई तेज बरसात के बाद भी भोले बाबा के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। भोले बाबा के भक्त बरसात में भी भीगते हुए मंदिर पहुंचे। इसके बाद भक्तों ने शिव जी का जल, दूध, गन्ने का रस, गंगाजल और शक्कर से रूद्राभिषेक किया। इस दौरान कैनाल रोड के गौरी शंकर मंदिर, बूढ़ा केदारेश्वर मंदिर एनफील्ड, शिव मंदिर सेलाकुई समेत डाकपत्थर, बरोटीवाला, हरबर्टपुर, सहसपुर और गांवों के शिवधामों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है。

गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की आमद गौरी शंकर मंदिर में सोमवार सुबह से ही भक्त भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। इस दौरान भोले बाबा के भक्त लंबी लाइन में खड़े रहे। इसके बाद भक्तों ने शिव जी की पूजा कर आशीर्वाद लिया। चकराता के चिंताहरण मंदिर में भोले बाबा के स्वरूप का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद भोले बाबा और नंदी महाराज का विभिन्न तरह के ड्राई फ्रूट, फल, फूल, मिठाई से सजाया गया। इसके बाद आरती भी की गई।

तेज बरसात के बावजूद उत्साह दिनकर विहार स्थित काली माता एवं शिव मंदिर के मुख्य पुजारी प्रमोद जगूड़ी ने बताया कि सोमवार सुबह से ही तेज बरसात होने लगी थी लेकिन भक्तों ने बरसात की परवाह किए बिना ही मंदिर पहुंचे। भक्तों ने शहद, बेल पत्र, दूध, दही, घी और शक्कर से भोले बाबा का अभिषेक किया। इसके बाद भक्तों ने भोले बाबा का जल और दूध से रूद्राभिषेक भी किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में कड़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद मीठा और ठंडा दूधा भक्तों को बांटा गया। दूध के बाद खीर और मालपुआ का प्रसाद वितरित किया गया। दोपहर तक मंदिर में भक्तों का मंदिर में आना लगा रहा। मंदिर परिसर में भोले बाबा के भजनों का गुणगान किया गया。