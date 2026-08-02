Vikasnagar News: आवास जर्जर, किराये के कमरे में रह रहे वनकर्मी
Vikasnagar News: चकराता वन प्रभाग की देवघार रेंज में अधिकारियों और कर्मचारियों için आवासीय कॉलोनी जर्जर स्थिति में है। इससे वन कर्मियों को किराये के आवास में रहना पड़ रहा है, जिससे जंगलों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। शासन स्तर पर नए आवासीय क्वाटर्स का प्रस्ताव भेजा गया है।
Vikasnagar News: चकराता वन प्रभाग अन्तर्गत देवघार रेंज मुख्यालय त्यूणी में अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए एक सदी पूर्व बनी आवासीय कॉलोनी जर्जर हो चुकी है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बने बंगले और क्वाटर्स वीरान हो चुके हैं, जिसके कारण वन कर्मियों को किराये के आवासों में रहना पड़ता है। इससे जंगलों की सुरक्षा में भी समस्या पैदा हो रही है। चकराता वन प्रभाग की देवघार रेंज वन उत्पादों और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील श्रेणी में आती है। चकराता, कालसी से अधिक दूरी होने के कारण वनों की सुरक्षा को लेकर यहां अंग्रेजी शासनकाल में अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासीय बंगले और कॉलोनी निर्मित की गई थी। जिनमें आरओ के लिए बेहतरीन बंगला निर्मित किया गया था, जिसमें कैंप कार्यालय की सुविधा, ऑफिस अनुभाग अधिकारी आवास की सुविधा भी थी। इसी के साथ अन्य सभी वन कर्मियों के लिए भी कॉलोनी बनाई गई थी। अब इनमें से कोई बंगला और क्वाटर्स रहने लायक नहीं हैं। देवघार रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र का जिम्मा त्यूणी, बाबर क्षेत्र के सगरेड, कोटी, चौसाल, सितकी, मझोग, प्यूनल, डेरसा, मुराच जंगल से लेकर हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से लगी है।
वीआईपी मूवमेंट में परेशानी
सीमांत क्षेत्र होने के कारण यहां अक्सर वीआईपी मूवमेंट लगा रहता है। वन विभाग के ही आला अधिकारी भी अक्सर आते रहते हैं। वन विभाग के विश्राम गृह में दो सूट हैं। ऐसे में अधिकारियों के साथ आए अन्य कर्मचारियों को त्यूणी बाजार के होटल में रहना पड़ता है।
आवासीय क्वाटर्स का प्रस्ताव
रेंज मुख्यालयों में इंटीग्रेटेड चौकी, आवासीय क्वाटर्स बनाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। त्यूणी में जल्द ही सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ताकि वनकर्मियों की दिक्कतें दूर हो सकें।
-वैभव कुमार, डीएफओ
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