Vikasnagar News: विकासनगर विधानसभा को विकास की बड़ी सौगात
Vikasnagar News: विकासनगर विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए 32 योजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिसमें 660.85 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का उद्देश्य क्षेत्र का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएंगे।
Vikasnagar News: विकासनगर विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के लिए 32 विकास योजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिनके लिए 660.85 लाख की धनराशि मंजूर की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में सड़क, आधारभूत ढांचे और अन्य जनहित से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा विकासनगर विधानसभा के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से का संतुलित एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएंगे।
ताकि जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरा जा सके। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के सहयोग से विकासनगर में लगातार विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिल रही है और क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है। विधायक ने कहा कि उनका लक्ष्य विकासनगर को मजबूत आधारभूत सुविधाओं, समान अवसरों और समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ाना है।
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