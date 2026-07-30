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Vikasnagar News: सारनी गांव की सड़क बदहाल, सेब उत्पादकों ने विभाग से लगाई सुधारीकरण की गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: त्यूणी तहसील के ग्राम सारनी की सड़क की स्थिति खराब होने से ग्रामीण और सेब उत्पादक परेशान हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से शीघ्र सुधार करने की मांग की है। सड़क के खराब हालात के कारण सेब की फसल के परिवहन में दिक्कत आ रही है, जिससे आर्थिक नुकसान की आशंका है।

Vikasnagar News: सारनी गांव की सड़क बदहाल, सेब उत्पादकों ने विभाग से लगाई सुधारीकरण की गुहार

Vikasnagar News: त्यूणी तहसील के अंतर्गत ग्राम सारनी को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से ग्रामीणों और सेब उत्पादकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से सड़क का शीघ्र सुधारीकरण कराने की मांग की है। यहां अधिकांश लोग सेब का उत्पादन करते हैं। सड़क खराब होने के कारण सेब को सुरक्षित नीचे लाना चुनौती बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार दारागाड़-कथियान मोटर मार्ग से शौधार खड्ड तक लगभग सात किलोमीटर सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग, चकराता ने करीब दो वर्ष पहले कराया था। लेकिन बरसात के चलते सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है और गहरे गड्ढे व खाइयां बन गई हैं।

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ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण सेब की नकदी फसल की ढुलाई प्रभावित हो रही है। लोडर वाहन सड़क पर चढ़ नहीं पा रहे हैं और सेब लादकर सुरक्षित नीचे लाना भी मुश्किल हो गया है। सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि हल्के वाहन और कारों का आवागमन भी कठिन हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी शिकायत पर विभाग ने दो बार जेसीबी मशीन भेजी, लेकिन ठेकेदार और मशीन ऑपरेटर द्वारा सही ढंग से कार्य नहीं किए जाने के कारण सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीण हरपाल, सीयाराम, रविन्द्र, महिपाल, रघुबीर, भगत सिंह, हुकम सिंह और नरेश सहित अन्य लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय मोगा से दूरभाष पर वार्ता कर सड़क के तत्काल सुधारीकरण की मांग की। उनका कहना है कि यदि जल्द सड़क ठीक नहीं हुई तो सालभर की मेहनत से तैयार हुई सेब की फसल को बाजार तक पहुंचाने में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

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