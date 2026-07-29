Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Vikasnagar News: बिना ओटीपी साझा किए साइबर ठगों ने बैंक खाते से उडाए 1.34 लाख रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
Follow us on Google News
share

Vikasnagar News: विकासनगर के एक व्यक्ति के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 1.34 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने बैंक में जानकारी लेने पर पता लगाया कि उनकी ओटीपी साझा किए बिना ही रकम निकाली गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Vikasnagar News: बिना ओटीपी साझा किए साइबर ठगों ने बैंक खाते से उडाए 1.34 लाख रुपये

Vikasnagar News: विकासनगर निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से साइबर ठगों ने धोखाधड़ी कर करीब 1.34 लाख निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के मुताबिक बिना ओटीपी साझे किए ही उसके खाते से रकम निकाली गई। राजकुमार राणा पुत्र स्व. चमन लाल राणा, निवासी वार्ड नंबर-आठ, कॉलेज रोड, विकासनगर ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि उनका बैंक ऑफ बड़ौदा, विकासनगर शाखा में खाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय धोखाधड़ी की जानकारी हुई जब गैस भुगतान के दौरान खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं मिला।

इसके बाद बैंक पहुंचकर जानकारी लेने पर पता चला कि उनके खाते से 24 और 25 जुलाई 2026 को धोखाधड़ी के माध्यम से कुल 1,34,894 की रकम निकाल ली गई। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने किसी को भी ओटीपी साझा नहीं किया और न ही किसी प्रकार की बैंकिंग जानकारी दी। घटना के दौरान उनका मोबाइल कुछ समय के लिए ब्लॉक (बंद) हो गया था। उन्होंने इसे तकनीकी खराबी समझा, लेकिन बाद में मोबाइल स्वतः चालू हो गया। इसके बाद बैंक से जानकारी लेने पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ। बताया कि अज्ञात ने ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी कर उनके खाते से रकम निकाल ली। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Cyber Crime

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।