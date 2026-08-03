Vikasnagar News: इंस्टाग्राम पर रिश्तेदार बनकर एक लाख की साइबर ठगी
Vikasnagar News: हरबर्टपुर के ढकरानी निवासी आफताब खान ने इंस्टाग्राम पर एक फर्जी अकाउंट के जरिए एक लाख की साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया है। उनके भाई को 'सलमान मलिक' नाम के अकाउंट से मदद के लिए एक क्यूआर कोड भेजा गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Vikasnagar News: विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। हरबर्टपुर के ढकरानी निवासी एक युवक से इंस्टाग्राम पर रिश्तेदार बनकर एक लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर कोतवाली विकासनगर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में आफताब खान पुत्र मोहम्मद तैय्यब, निवासी वार्ड नंबर-13, ढकरानी, हरबर्टपुर ने बताया कि 12 जुलाई 2026 को उनके भाई अब्दुल्ला को इंस्टाग्राम पर सलमान मलिक के नाम के अकाउंट से संदेश प्राप्त हुआ। दोनों को लगा कि यह अकाउंट उनके किसी रिश्तेदार का है। शिकायत के अनुसार इंस्टाग्राम अकाउंट से तत्काल एक लाख की आवश्यकता बताते हुए मदद मांगी गई और एक क्यूआर कोड भेजा गया।
भाई के कहने पर आफताब खान ने भरोसा कर उक्त क्यूआर कोड पर एक लाख ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि इंस्टाग्राम अकाउंट फर्जी था या उसका दुरुपयोग किया गया था और उनके साथ साइबर ठगी हो गई। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि शिकायत के बाद मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
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