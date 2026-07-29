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Vikasnagar News: युवक से मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: सेलाकुई के शिवनगर में युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई न होने पर कोर्ट का सहारा लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामला जांच के अधीन है।

Vikasnagar News: युवक से मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज

Vikasnagar News: सेलाकुई थाना क्षेत्र के शिवनगर में युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस को तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। आकिल अहमद पुत्र अमन अहमद, निवासी जमनपुर, सेलाकुई ने आरोप लगाया है कि उनका भाई अयान 28 मई 2026 की रात करीब आठ बजे अभय यादव के साथ फॉर्च्यूनर कार से शिवनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोप है कि गाड़ी रुकवाने के बाद आरोपियों ने अयान और अभय यादव को जबरन बाहर निकाला तथा अयान के साथ लात-घूंसों से मारपीट की।

आरोप है कि मारपीट के दौरान गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोपी आपस में एक-दूसरे को अंकित, पोपिन, राजेश, अनुज, गोविंद और अशोक नाम से पुकार रहे थे तथा उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी मौजूद था। शोर सुनकर जब आसपास लोग एकत्र होने लगे तो आरोपी यह कहते हुए मौके से फरार हो गए कि भविष्य में मौका मिलने पर जान से मार देंगे। घटना के बाद घायल अयान का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विकासनगर में कराया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि घटना के संबंध में 30 मई 2026 को थाना सेलाकुई में तहरीर दी गई थी। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। थानाध्यक्ष लोकपाल परमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लियया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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