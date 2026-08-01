Vikasnagar News: सहसपुर चोरी मामले में आरोपी विकास की जमानत अर्जी खारिज
Vikasnagar News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सहसपुर थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले में 21 वर्षीय विकास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके कब्जे से चोरी के माल के बरामद होने को आधार बनाया। बचाव पक्ष ने निर्दोषता का दावा किया, लेकिन अभियोजन ने विरोध करते हुए आरोपी के पूर्व अपराधों का उल्लेख किया।
Vikasnagar News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले में गिरफ्तार 21 वर्षीय विकास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद होने को जमानत न देने का प्रमुख आधार माना। जमानत प्रार्थना पत्र में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। गिरफ्तारी आबादी वाले क्षेत्र से दिखाई गई है, लेकिन उसका कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। साथ ही पुलिस द्वारा दर्शाई गई बरामदगी को भी झूठा बताया गया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह स्थायी निवासी है और उसके फरार होने की संभावना नहीं है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ है तथा उसके विरुद्ध पहले से चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।