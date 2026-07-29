Vikasnagar News: टौंस नदी पुल की एप्रोच रोड मरम्मत पर कांग्रेस नेता आर्येद्र ने उठाए सवाल

Vikasnagar News: प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने नंदा की चौकी के पास पुल की एप्रोच रोड धंसने और उसकी मरम्मत में तकनीकी अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन किए बिना मरम्मत कार्य किया गया है तो भविष्य में सड़क धंसने और बड़े हादसों का खतरा बना रहेगा। सेलाकुई में आयोजित प्रेसवार्ता में शर्मा ने कहा कि बाढ़ और नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड की मरम्मत केवल मिट्टी भरकर नहीं की जा सकती। उनके अनुसार, एनएचएआई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों के तहत तकनीकी निरीक्षण, एंबैंकमेंट पुनर्निर्माण, लेयर-वाइज कंपैक्शन, ढलान संरक्षण, ड्रेनेज व्यवस्था और गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही सड़क को यातायात के लिए खोला जाना चाहिए।