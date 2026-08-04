Vikasnagar News: कांग्रेस ने एसआईआर में जनता को आ रही समस्याएं सुनी
Vikasnagar News: जिला कांग्रेस कमेटी पछुवादून ने एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को दी और उनके मुद्दों को सुना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दस्तावेजों की कमी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। अध्यक्ष संजय किशोर ने प्रशासन से स्पष्ट दिशा-निर्देशों की मांग की ताकि सभी नागरिकों को सुगमता से प्रक्रिया में मदद मिल सके।
Vikasnagar News: एसआईआर को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी पछुवादून की ओर से मंगलवार को विभिन्न बूथों पर भ्रमण कर आम जनता से संवाद किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी और मतदाता सूची से संबंधित उनकी समस्याओं को सुना। मतदाताओं की मदद के लिए कांग्रेस की ओर से बनाई गई कमेटी के सदस्य अतुल शर्मा ने बताया कि बूथ स्तर पर भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को लेकर आ रही परेशानियों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। जिला कांग्रेस कमेटी पछुवादून के अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार, जिनके पास पुराने अभिलेख या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनकी समस्याओं का प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेजों को लेकर लोगों को स्पष्ट एवं सरल दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक प्रक्रिया के कारण परेशान न हो।
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