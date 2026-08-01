Vikasnagar News: बीएलए को दावे और आपत्तियों के निस्तारण की जानकारी दी

Vikasnagar News: विधानसभा चकराता क्षेत्र में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता तेज कर दी है। शनिवार को पछुवादून जिला कांग्रेस कमेटी की कालसी में बीएलए की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने बीएलए, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एसआईआर के प्रथम चरण में सामने आई त्रुटियों तथा द्वितीय चरण में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी बीएलए से अपील की कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी, सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित न हो।

बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीएलओ की ओर से वितरित कुछ नोटिसों में सुनवाई की तिथि अलग अंकित है, जबकि प्रशासन द्वारा जारी सूची में दूसरी तिथि दर्ज है। कई मामलों में नोटिस पर दर्ज तिथि को काटे जाने की शिकायत भी सामने आई। बीएलए ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए निष्पक्ष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विधायक प्रीतम सिंह ने मौके पर ही उपजिलाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उपजिलाधिकारी कालसी प्रेमलाल ने स्पष्ट किया कि सुनवाई की जो तिथियां पहले से निर्धारित की गई हैं, उन्हीं निर्धारित तिथियों पर संबंधित पोलिंग बूथों में एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, ताकि पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। बैठक में जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शर्मा, मायाराम तोमर, सरदार सिंह तोमर, जिला पंचायत सदस्य दीवान सिंह तोमर, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे।