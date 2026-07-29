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Vikasnagar News: टौंस नदी पुल की एप्रोच रोड मरम्मत पर कांग्रेस नेता आर्येद्र ने उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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Vikasnagar News: प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने नंदा की चौकी के पास पुल की एप्रोच रोड की मरम्मत में तकनीकी अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना मानकों का पालन किए जाने से भविष्य में सड़क धंसने का खतरा रहेगा। उन्होंने मामले की स्वतंत्र जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Vikasnagar News: टौंस नदी पुल की एप्रोच रोड मरम्मत पर कांग्रेस नेता आर्येद्र ने उठाए सवाल

Vikasnagar News: प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने नंदा की चौकी के पास पुल की एप्रोच रोड धंसने और उसकी मरम्मत में तकनीकी अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन किए बिना मरम्मत कार्य किया गया है तो भविष्य में सड़क धंसने और बड़े हादसों का खतरा बना रहेगा। सेलाकुई में आयोजित प्रेसवार्ता में शर्मा ने कहा कि बाढ़ और नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड की मरम्मत केवल मिट्टी भरकर नहीं की जा सकती। उनके अनुसार, एनएचएआई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों के तहत तकनीकी निरीक्षण, एंबैंकमेंट पुनर्निर्माण, लेयर-वाइज कंपैक्शन, ढलान संरक्षण, ड्रेनेज व्यवस्था और गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही सड़क को यातायात के लिए खोला जाना चाहिए।

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उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इन मानकों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन किए बिना जल्दबाजी में मरम्मत की गई है तो सड़क दोबारा क्षतिग्रस्त हो सकती है और जनसुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होगा। कांग्रेस नेता ने पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति से जांच कराने, संयुक्त निरीक्षण की तकनीकी रिपोर्ट, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और अपनाई गई एसओपी को सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई कर निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई।

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