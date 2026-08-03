Vikasnagar News: हरिपुर में ही स्थापित हो मां यमुना की प्रतिमा

Vikasnagar News: कालसी,संवाददाता। यमुना आरती बहुउद्देशीय समिति हरिपुर के तत्वावधान में हरी घाट, कालसी में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक रविवार को हरी घाट पर मां यमुना की सामूहिक आरती आयोजित की जाएगी। बैठक में हरिपुर में मां यमुना की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग का भी जोरदार समर्थन किया गया। समिति के अध्यक्ष सुरेश रावत ने कहा कि लोक पंचायत समिति द्वारा हरिपुर में मां यमुना की प्रतिमा स्थापित करने की पहल का समिति स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि हरिपुर का विकास उनकी प्राथमिकता है और जो लोग विकास कार्यों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जनता करारा जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि लोक पंचायत समिति जहां भी उपयुक्त समझे, वहां प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। प्रदेश सरकार द्वारा हरिपुर में यमुना घाटों का निर्माण कराया गया है और यदि यहां मां यमुना की प्रतिमा स्थापित होती है तो क्षेत्र की धार्मिक और पर्यटन महत्व में और वृद्धि होगी। सुरेश रावत ने श्याम सेतु के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग इस परियोजना की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इसका निर्माण कब तक होगा। समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनील वर्मा ने कहा कि इससे पहले भी हरिपुर घाट पर पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा स्थापित किए जाने का प्रयास हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण वह प्रतिमा अन्य स्थान पर स्थापित करनी पड़ी।बैठक में समिति के उपाध्यक्ष पुरनचंद, पूर्व अध्यक्ष सुनील वर्मा, सूरत सिंह भंडारी, नैन सिंह राणा सहित समिति के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर पंडित विजेंद्र डंगवाल के सान्निध्य में मां यमुना की आरती की गई तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर कालसी कोतवाली के एसआई नीरज कठैत, हरिपुर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि सूरत भंडारी, नैन सिंह राणा, सूरज, बालक राम, बाबू गुरूंग सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।