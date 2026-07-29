Vikasnagar News: अमेरिका में रह रही महिला के बंद घर में चोरी और तोड़फोड
Vikasnagar News: सेलाकुई क्षेत्र में एक लंबे समय से बंद पड़े मकान में लाखों रुपये का घरेलू सामान चोरी हो गया और तोड़फोड़ की गई। अमेरिका में रह रही मकान स्वामिनी की भारत वापसी पर यह घटना उजागर हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Vikasnagar News: सेलाकुई क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़े एक मकान को निशाना बनाकर चोरों ने न केवल लाखों रुपये का घरेलू सामान समेट लिया, बल्कि पूरे मकान में जमकर तोड़फोड़ भी की। अमेरिका में रह रही मकान स्वामिनी के भारत लौटने पर घटना का खुलासा हुआ। पीड़िता ने अपने पूर्व किरायेदारों पर संदेह जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुमीत कौर पत्नी काशीनाथ जैनी, मूल निवासी सेंट्रल होप टाउन, देहरादून वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं। उनका मकान थापा मार्ग, सेलाकुई में स्थित है, जो अक्टूबर 2025 से बंद पड़ा था।
11 जुलाई 2026 को वह जब मकान पर पहुंचीं तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गईं। मकान के भीतर वॉश बेसिन, पानी की टोंटियां, विद्युत तार और स्विच बोर्ड तक उखाड़ दिए गए थे। वहीं इंडक्शन चूल्हा, गैस सिलेंडर, स्टोव, बर्तन, कपड़े, नकदी और अन्य घरेलू सामान भी गायब मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। तहरीर में पीड़िता ने अपने पूर्व किरायेदारों पर चोरी और तोड़फोड़ की आशंका जताई है। थानाध्यक्ष लोकपाल परमार ने बताया कि मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।